Velho conhecido de Ricardo Sá Pinto, Jadson chega como favorito para formar dupla com Castan

Publicado 11/11/2020 15:09

Rio - Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco quer provar à torcida que não está à deriva. Além da urgente mudança de atitude cobrada pelo técnico Ricardo Sá Pinto, o Cruzmaltino pode ter novidades na abertura do returno contra o Sport, sábado, às 16h30, na Ilha do Retiro. Oficializado como reforço até o fim da competição, em fevereiro de 2021, o zagueiro Jadson teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e está à disposição.

Indicado pelo técnico português, o defensor, de 29 anos, é um velho conhecido de Sá Pinto, que acompanhou de perto a trajetória do brasileiro como capitão do Portimonense, de Portugal. Revelado pelo América, Jadson teve uma passagem pelo Bonsucesso antes da transferência para a Europa. De volta ao Rio, não esconde a alegria pela primeira grande chance na carreira no Brasil.



Com a semana livre para treinar, Ricardo Sá Pinto terá uma rara oportunidade de trabalhar e emplacar possíveis mudanças. Na defesa, o rodízio entre Miranda e Ricardo Graça ao lado do capitão Leandro Castan indica que o treinador ainda busca a dupla de zaga ideal. Portanto, a indicação de Jadson, que foi capitão do Portimonense, não foi por acaso. Pelas redes sociais, o zagueiro celebrou o acerto, agora de forma oficial.

Jadson é o quinto reforço do Vasco para a sequência da temporada. Antes dele, chegaram o volante argentino Leonardo Gil, ex-Al Ittihad, da Arábia Saudita, o lateral-direito Léo Matos, ex-PAOK, da Grécia, e os atacantes colombiano Gustavo Torres, ex-Atlético Nacional, da Colômbia e Toko Filipe, ex-Louletano, da Terceira Divisão de Portugal.