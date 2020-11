Por MH

Publicado 11/11/2020 16:14 | Atualizado 11/11/2020 17:28

Será que a palavra desse desempregado tem crédito? https://t.co/SAlRILauPN — Alexandre Campello (@ascampello) November 11, 2020

O clima interno no Vasco segue em ebulição por causa da recente eleição presidencial. Via Twitter, o filho do ex-presidente Eurico Miranda, Euriquinho, bateu boca com o atual mandatário, Alexandre Campello. Tudo teve início quando Euriquinho, que é grande benemérito, afirmou que Campello selaria, no fim desta tarde, um acordo com Jorge Salgado, candidato pela chapa Mais Vasco.