O argentino Benítez tem situação indefinida. Para contratá-lo, o Vasco terá que pagar R$ 22 milhões

Um dia depois de o presidente Alexandre Campello revelar a suspensão da negociação pela compra do meia Martín Benítez, o advogado Leven Siano, que no último sábado foi eleito o próximo presidente do Vasco (a Justiça suspendeu o pleito, remarcando uma nova votação para o dia 14, via sistema online), se reuniu com o empresário do jogador, Adrian Rafael Castellano, e apresentou as garantias bancárias para sacramentar a permanência do camisa 10.

De acordo com informações da Rádio Tupi, a compra será sacramentada junto ao Independiente, da Argentina, assim que Leven Siano for mesmo oficializado como novo presidente do Gigante da Colina. Até onde ficou acertado com Campello, o Vasco compraria 60% dos direitos do apoiador por 4 milhões de euros, algo em torno dos R$ 25 milhões.

O atual presidente tinha até dezembro para apresentar tais garantias bancárias ao clube argentino. Ele, no entanto, suspendeu as conversas sob a alegação que essa decisão deveria ser conduzida pelo novo presidente. Em função da briga jurídica na eleição do Vasco, Campello decidiu retirar a sua candidatura à reeleição.