Há nove rodadas sem vencer no Brasileiro, o Vasco despencou do G-4 para o Z-4 Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Há nove rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco trabalha duro para recuperar o brilho do início da competição e, assim, deixar a temida zona de rebaixamento. Com a semana livre, uma raridade no calendário nacional, o técnico Ricardo Sá Pinto comandou uma atividade nesta quarta-feira no CT do Almirante, em Jacarepaguá, com foco na correção do posicionamento e da pontaria.

O técnico português terá todo o grupo à disposição para o confronto com o Sport, neste sábado, às 16h30, na Ilha do Retiro, pela primeira vez. Recuperado de uma lesão muscular, Cano voltou na derrota para o Palmeiras, em São Januário, após quatro jogos. A semana cheia é aposta para evolução técnica e física do atacante que pode fazer a diferença na frente.

Com todos os reforços regularizados e à disposição (Jadson, Léo Matos, Leonardo Gil, Gustavo Torres e Toko Filipe), Sá Pinto terá a chance de observar e testar possíveis mudanças táticas e de peças. Caso volte para o 4-4-2 ou mantenha o 3-5-2, o zagueiro Jadson está entre os cotados para ganhar uma oportunidade contra o Sport.

Com Talles Magno e Vinícius distante do nível de atuação que encantou a torcida, o colombiano Gustavo Torres é outro que vislumbra uma brecha. Com mais alguns dias para trabalhar, Sá Pinto cobrará em campo um desempenho capaz de encerrar o incômodo jejum de quase dois meses sem vitória no Brasileiro.