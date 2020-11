Carlinhos: tem sido titular Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 21:13 | Atualizado 11/11/2020 21:15

Rio - Utilizado em todos os jogos sob o comando do técnico Ricardo Sá Pinto, o meia Carlinhos testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira e ficará isolado pelos próximos 10 dias.

Portanto o atleta não enfrenta o Sport, no próximo sábado, às 16h30, na Ilha do Retiro, e nem o Fortaleza, em 19 de novembro, às 19h, em São Januário. Este, válido por partida adiada da 16ª rodada do Brasileirão.

Contratado pelo Cruzmaltino em agosto, Carlinhos já participou de 17 jogos e ainda não marcou gols.