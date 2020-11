Alexandre Campello Paulo Fernandes / Vasco.com.br

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 09:37 | Atualizado 12/11/2020 09:41

Rio - Após o candidato à presidência do Vasco, Leven Siano garantir que irá confirmar a compra do meia argentino Martín Benítez, o atual mandatário do clube carioca, Alexandre Campello soltou uma nota repudiando "interferências de terceiros em negociações do clube carioca".

O Vasco acertou com o Independiente a contratação do jogador argentino. No entanto, o clube carioca vive momento de eleições. O atual presidente Alexandre Campello abriu mão da disputa, após não concordar com a empresa que será responsável pela votação online. Em entrevista coletiva, o dirigente afirmou que o próximo presidente do clube carioca teria que tocar a negociação com Benítez.

"É um investimento, eu tinha um projeto, e acho que isso tem que ser discutido com o próximo presidente. Sempre fui muito responsável à frente do clube. E essa tem que ser uma decisão conjunta com o próximo presidente. Espero que tenhamos logo essa decisão", afirmou.

Leven Siano foi vitorioso na eleição do último sábado, porém, a Justiça acabou invalidando o pleito ainda antes do resultado oficial. O presidente da Assembleia Geral do clube, Faués Mussa, convocou uma nova eleição para este sábado.

Confira a nota oficial do Vasco:

"Em relação às tratativas para a aquisição dos direitos do atleta Benítez, o Club de Regatas Vasco da Gama lamenta a intromissão de terceiros em uma negociação que vem sendo conduzida de forma séria e criteriosa pela Direção do Clube. A Diretoria do Vasco da Gama não se responsabiliza por eventuais impactos dessa interferência externa sobre as negociações oficiais. Atitudes precipitadas em nada contribuem para o Clube e só conturbam ainda mais o ambiente. Conforme declarou ontem em entrevista, o Presidente Alexandre Campello reafirma que, devido à importância do investimento, a contratação será discutida com o próximo Presidente eleito do Clube e confirmado pela Justiça. O Vasco reitera ainda que o contrato de empréstimo do atleta Benítez se encerra no fim de dezembro, portanto durante o mandato do Presidente Alexandre Campello".