Diagnosticado com covid-19, Castan será desfalque contra Sport e Fortaleza

Publicado 12/11/2020 15:31

Rio - Não será contra o Sport que o técnico Ricardo Sá Pinto terá a força máxima do Vasco à disposição. Além de Carlinhos, os zagueiro Leandro Castan e Miranda e o atacante Ribamar também testaram positivo para o novo coronavírus. Como terão de cumprir o período de isolamento social pelos próximos dez dias, o trio está fora do compromisso deste sábado, às 16h30, na Ilha do Retiro, e Fortaleza, dia 19, em São Januário.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Gilmar Ferreira e confirmada pelo O Dia. Há nove rodadas sem vencer no Brasileirão, o Vasco, que ocupa a 18ª colocação, com 19 pontos, perde dois zagueiros titulares na luta para fugir do Z-4.

Na ausência do capitão Leandro Castan e Miranda, Sá Pinto pode antecipar a estreia de Jadson, ex-Portimonense, de Portugal. Caso mantenha o esquema com três zagueiros, Ricardo Graça, Marcelo Alves e Werley, além de Jadson, são as principais opções para o setor.

