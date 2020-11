Leven Siano tentar reverter a suspensão da eleição de sábado no STJ para ter vitória validada Reprodução

Rio - A publicação do edital de convocação para a eleição presidencial do Vasco, neste sábado, no formato online e presencial, na sede do Calabouço, no Centro, foi marcada pela renúncia da candidatura de Roberto Luiz Leven Siano e Sérgio Frias. Como Alexandre Campello já havia desistido de tentar a reeleição nos moldes atuais, apenas Jorge Salgado e Julio Brant continuam no páreo. No polêmico e confuso cenário político cruzmaltino, o processo eleitoral pode não acabar no sábado.

Candidato mais votado no pleito realizado no último sábado, em São Januário, Leven Siano entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça para tentar derrubar a suspensão da eleição do Vasco, em decisão do próprio presidente da entidade, Humberto Martins. O agravo interno foi registrado na tarde desta quinta-feira. A expectativa é de que o recurso seja analisado e respondido até sexta, no máximo.

"Eleição só tem uma e nós vencemos com 234 votos a mais que o segundo colocado.O Vasco não é um circo e nós não somos palhaços.Temos a democracia e o respeito ao sócio do nosso lado. Estamos prontos para começar o trabalho. Já deu Vasco", postou Leven Siano, no Twitter.

Apesar da determinação da Justiça para a realização de uma nova eleição no Vasco, os presidentes de três poderes do clube, Roberto Monteiro (Conselho Deliberativo), Edmilson Valentim (Conselho Fiscal) e Sílvio Godoi (Beneméritos) reconheceram, em nota divulgada na quinta-feira, a legitimidade da vitória de Leven Siano, do Somamos, na votação do último sábado. O atual presidente, Alexandre Campello, e Faues Cherene Jassus, o Mussa, presidente da Assembleia Geral, não participam do manifesto.

A eleição será realizada neste sábado, entre 9h e 22h Quem estiver apto a votar deve realizar o cadastro pelo seguinte site: https://assembleiavasco.elejaonline.com, até 10h desta sexta-feira, tanto para o voto online quanto para o presencial, na sede do Calabouço.