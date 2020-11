Regularizado, Jadson pode ganhar uma chance após os casos de covid-19 de Castan e Miranda Carlos Gregório Jr/vasco

Publicado 12/11/2020 20:57

Rio - Último dos 12 reforços contratados pelo Vasco em 2020, Jadson vive a expectativa de estrear contra o Sport, neste sábado, às 16h30, na Ilha Retiro. Oficialmente apresentado nesta quinta-feira, o zagueiro, de 29 anos, concedeu virtualmente a primeira entrevista coletiva. Com o diagnóstico positivo para o novo coronavírus de Leandro Castan e Miranda, os planos de Ricardo Sá Pinto para o reforço que ele mesmo indicou podem ser antecipados.

"Creio nos 90 minutos eu não vou estar nos meus 100%, mas estou à disposição para o que o Mister quiser e para ajudar no que for preciso", disse o zagueiro.

Há cinco anos no futebol português, Jadson foi capitão do Portimonense. E foi lá que o zagueiro chamou a atenção de Sá Pinto. Com passagem pelo América, clube que o revelou, e Bonsucesso, o potiguar chega por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, empolgado com a primeira grande chance no Brasil.

"Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa que tem tanto peso no futebol nacional, é um clube gigante. Um clube tão grandioso como o Vasco. É a realização de um sonho, estou muito feliz e motivado. Pretendo atingir as expectativas que foram geradas e sou mais um nessa família vascaína", destacou Jadson.

Pouco conhecido no Brasil, Jadson pontuou suas características, de olho numa brecha entre os titulares. À procura da formação ideal, o comandante português tem realizado um rodízio de peças e até de esquema para conhecer melhor as peças à disposição. Coincidentemente, Jadson tem preferência pela formação com três zagueiros que foi testado nos últimos dois jogos.

"Gosto bastante de jogar nessa formação com três centrais, já joguei outras vezes assim e estou feliz. Não vejo problema, minhas características casam muito bem com essa formação. Sou um jogador rápido, com boa recuperação, e eu gosto bastante dessa formação", avaliou o zagueiro.