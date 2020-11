Há nove rodadas sem vencer no Brasileiro, o Vasco despencou do G-4 para o Z-4 Rafael Ribeiro/Vasco

Pernambuco - Ainda sem vencer no comando do Vasco, Ricardo Sá Pinto tem um desafio importantíssimo pelo clube carioca neste sábado. Na Ilha do Retiro, o Cruzmaltino vai encarar o Sport e tentará quebrar o jejum de nove jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 16h30.

O treinador português teve problemas de última hora para escalar a equipe carioca. Miranda,Ribamar, Carlinhos e Leandro Castan testaram positivo para a Covid-19 e serão desfalques na partida deste sábado na Ilha do Retiro. O Cruzmaltino precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento.

Em décimo lugar, o Sport está invicto a três jogos no Brasileiro e busca uma vitória para se aproximar das primeiras colocações e ficar perto da zona de classificação para a Libertadores.

A partida vai ser comandada pelo árbitro Heber Roberto Lopes. Os auxiliares serão Thiaggo Americano Labes e Johnny Barros de Oliveira. Braulio da Silva Machado é o árbitro de vídeo. Todos da federação de Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

SPORT X VASCO

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)



Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Johnny Barros de Oliveira (SC)

Árbitro de Vídeo: Braulio da Silva Machado (SC)

SPORT: Maílson; Patric, Adryelson, Chico e Júnior Tavares; Ricardinho, Jonatan Gomez, Lucas Mugni e Thiago Neves; Rogério e Lucas Venuto/ Treinador: Jair Ventura

VASCO: Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo, Werley, Marcelo Alves e Neto Borges; Benítez, Andrey e Léo Gil; Cano e Talles Magno / Treinador: Ricardo Sá Pinto