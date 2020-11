Alexandre Campello, presidente do Vasco Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 11:15 | Atualizado 13/11/2020 11:56

Rio - O Complexo Maracanã Entretenimento S.A., instituição que geria o Maracanã, entrou com um processo na Justiça pedindo a penhora de um valor milionário no Vasco. Segundo informações do site "Esporte News Mundo", o ex-administrador cobra R$ 1.748.503,07 do clube presidido por Alexandre Campello.

Publicidade

A dívida é referente aos valores pela utilização do Maracanã para a disputa de jogos da equipe enquanto o Complexo ainda era o concessionário. O caso corre na 38ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).



Um termo de confissão foi assinado por ambas as partes, no entanto o prazo foi expirado e sem o pagamento, desta forma o Complexo decidiu acionar a Justiça. A dívida que era de R$ 1,04 milhão acabou sofrendo o acréscimo de quase R$ 700 mil devido a juros, multas e correções monetárias. Na ação, a concessionária pede que o pagamento seja feito em até três dias, caso contrário, que haja penhora nas contas do clube.