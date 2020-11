O advogado Leven Siano promete um time de alto nível ao Vasco Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 13/11/2020 15:26

O advogado Leven Siano, que foi o candidato mais votado na eleição presidencial do Vasco realizada no último sábado, em São Januário, deram entrada, na tarde desta sexta-feira, em um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça para reverter a decisão do ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, que anulou o primeiro pleito.

A defesa do candidato da chapa 'Somamos' tenta agora uma liminar para revogar a decisão para que a nova eleição no Gigante da Colina, marcada para este próximo sábado, na sede do Calabouço, não ocorra. Apenas dois dos cinco candidatos que participaram da votação no último sábado vão participar dessa vez: Jorge Salgado (Mais Vasco) e Julio Brant (Sempre Vasco).



"Ontem (quinta-feira) fizemos um pedido de reconsideração. Mas nós temos urgência. Foi uma decisão absurda. Agora o caso será distribiído para um ministro do STJ e esperamos que seja apreciado ainda nesta sexta-feira" disse Wadih Damous, advogado de Leven Siano, em contato com o site Globoesporte.com.