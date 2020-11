Leandro Castan Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Rio - Capitão do Vasco, Leandro Castan usou as redes sociais para tranquilizar o torcedor. Diagnosticado com o novo coronavírus, o zagueiro terá que cumprir o protocolo de dez dias de quarentena e, portanto, será desfalque contra o Sport, neste sábado, na Ilha do Retiro, e contra o Fortaleza, na próxima quinta, em São Januário. Como está assintomático, a expectativa é de que ele tenha uma recuperação tranquila.

"Infelizmente, testei positivo para a covid-19 no exame de rotina e na contraprova. Queria dizer que estou bem, assintomático e já iniciei o isolamento para me recuperar e preservar a saúde das pessoas ao meu redor. Muito obrigado a todos pelas mensagens de apoio e preocupação", postou Castan.

Além do camisa 5, o zagueiro Miranda, o apoiador Carlinhos e o atacante Ribamar também testaram positivo para covid-19 e aumentam o número de baixas do técnico Ricardo Sá Pinto para as próximas duas rodadas do Brasileiro. Na zona de rebaixamento, no 18º lugar, com 20 pontos, o Vasco não vence na competição há noves jogos.