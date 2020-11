Presidente da Assembleia Geral do Vasco, Mussa é personagem importante no clube Divulgação

Por MH

Publicado 14/11/2020 14:01

Rio - Um pedido de impugnação por parte da mesa da Assembleia Geral do Vasco, com a exceção de Faues Jassus, o Mussa, presidente da Assembleia Geral do Clube, foi feito contra as eleições para presidente do clube de São Januário. As informações são do "Ge".

Publicidade

A ata com o pedido para que o pleito fosse impugnado foi levado por eles à sede do Calabouço, no Centro do Rio. No entanto, as eleições que começaram às 9 da manhã deste sábado, continuam com Jorge Salgado (Mais Vasco) e Julio Brant (Sempre Vasco) como os dois únicos candidatos.



Os documentos foram assinados por Roberto Monteiro e Sergio Romay, respectivamente presidente vice do Conselho Deliberativo do Vasco; Alcides Martins, VP da Assembleia Geral, e Rafael Landa, membro do Conselho Fiscal do clube.

Publicidade

Ambos reconhecem o resultado das eleições do último sábado, na qual maioria dos votos foram para Leven Siano, que se retirou do novo pleito deste fim de semana. No entanto, o processo eleitoral terminou suspenso por decisão do Superior Tribunal de Justiça.