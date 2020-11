Time do Vasco escalado para a 21ª rodada do Brasileiro Reprodução

Por O Dia

Rio - Ricardo Sá Pinto já definiu o time titular do Vasco para enfrentar o Sport, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 16h30 na Ilha do Retiro. O elenco comando pelo treinado português vai à campo com: Fernando Miguel; Werley; Marcelo Alves; Ricardo Graça; Léo Matos; Andrey; Léo Gil; Benítez; Neto Borges; Talles Magno e Germán Cano.

Felipe Bastos testou positivo para a Covid-19 e virou desfalque de última hora.Ele ficará de quarentena em Recfie. Além dele, também estão fora da partida Leandro Castan, Miranda, Carlinhos e Ribamar, todos por Covid-19, além de Bruno Gomes, recuperando-se de problema no quadril e em fase de transição.