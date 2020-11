O argentino Cano chegou a nove gols no Campeonato Brasileiro, somando 18 pelo Vasco em 2020 ESTADÃO CONTEÚDO

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 14/11/2020 18:27

Recife - Fazia tempo, torcedor. Depois de dois meses, ou nove rodadas, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Germán Cano, o Cruzmaltino derrotou o Sport neste sábado, por 2 a 0, na Ilha do Retiro, e derrubou outro incômodo jejum, pois a seca de vitórias coincidia com a do atacante argentino. Fora da zona de rebaixamento, o técnico Ricardo Sá Pinto celebrou a estreia no returno com o pé direito, que garantiu a sua primeira vitória na competição.

Mais uma vez acometido por um surto do novo coronavírus, o Vasco embarcou para Pernambuco com cinco desfalques: Leandro Castan, Miranda, Fellipe Bastos, Carlinhos e Ribamar. Com uma rara semana livre para trabalhar, Sá Pinto encontrou soluções para minimizar as baixas. Com a entrada de Werley e Marcelo Alves, o treinador manteve o esquema com três zagueiros. O entendimento das ideias do português foi comprovado pela segura atuação defensiva e iniciativa para construir jogadas.

As subidas de Léo Matos pela direita foram boa opção para furar a marcação do Sport. Com Leonardo Gil e Andrey posicionados mais à frente, sem descuidar da proteção da defesa, o Vasco mostrou paciência para ganhar território. Apesar do susto na finalização de Leonardo Barcia, que parou na boa defesa de Fernando Miguel, os cariocas sofreram pouco risco e não desperdiçaram a chance de abrir o placar, aos 24 minutos. Depois da boa jogada de Leonardo Gil, Cano se antecipou à marcação de Adryelson para desviar o cruzamento: 1 a 0.



Cano não marcava desde o dia 13 de outubro, quando o Vasco venceu o Botafogo por 3 a 2, no Nilton Santos. Há dois meses sem vencer e com apenas cinco gols marcados nas últimas nove rodadas, o Vasco perdeu o 'apetite', recuou e administrou a pressão do Sport até o fim do primeiro tempo. Mas no apagar das luzes, Léo Matos, mais uma vez, chegou bem ao ataque e, apesar da boa finalização, parou na defesa de Maílson.

Com Vinícius e Gustavo Torres no lugar de Léo Matos e Talles Magno, Sá Pinto voltou do intervalo com uma formação mais ofensiva, disposto a garantir a sua primeira vitória no Brasileiro. Coincidência ou não, o segundo gol não demorou a acontecer. Aos seis minutos, Cano voltou a se antecipar a Adryelson e, de carrinho, escorou o cruzamento de Neto Borges. No entanto, o argentino teve que esperar três minutos pela validação do VAR. Foi o nono gol do atacante no Brasileiro e o 18º pelo Vasco em 2020.

Com uma notória evolução defensiva, o Vasco, mesmo com menor posse de bola, pouco sofreu. E regido por Andrey, que iniciou a jogada do segundo gol, teve tranquilidade para administrar o resultado. Atento, Sá Pinto renovou o fôlego e preservou peças-chaves como Benítez e Cano para a entrada de Pikachu e Tiago Reis. Machucado, Werley foi substituído pelo estreante Jadson. Com o controle do jogo, o Cruzmaltino contou os minutos finais para comemorar o fim do jejum no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

SPORT X VASCO

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Gols: 1º tempo - Cano (24 minutos). 2º tempo - Cano (9 minutos)

Cartões amarelos: Tiago Reis e Andrey

SPORT: Maílson, Patric, Maidana, Adryelson e Sander; Márcio Araújo (Júnior Tavares), Ricardinho (Marquinhos), Lucas Mugni, Jonatan Gómez (Mikael) e Thiago Neves (Hernane); Leonardo Barcia. Técnico: Jair Ventura

VASCO: Fernando Miguel, Ricardo, Werley (Jadson) e Marcelo Alves; Léo Matos (Vinícius), Andrey, Leonardo Gil, Benítez (Pikachu)e Neto Borges; Talles Magno (Gustavo Torres) e Cano (Tiago Reis). Técnico: Ricardo Sá Pinto