A precisão de Andrey na distribuição da bola fez a diferença contra o Sport

Por MARCELO BERTOLDO

Rio - A camisa comemorativa pelo centésimo jogo com a camisa do Vasco terá um lugar especial na coleção de Andrey. Na Ilha do Retiro não foi apenas o caminho da vitória que o Cruzmaltino reencontrou após nove rodadas em jejum. Se Germán Cano, que não marcava ha dois meses, fez a diferença na frente, no meio de campo o camisa 15 regeu com maestria a 'orquestra' escalada pelo técnico Ricardo Sá Pinto.

"Como torcedor, dentro de campo, é uma alegria enorme estar completando 100 jogos com essa camisa gigantesca. Obrigado, Vasco da Gama. Raiz é ser Vasco. Vamos por mais", postou Andrey nas redes sociais.

A vontade no novo esquema com três zagueiros, Andrey ganhou mais responsabilidade na organização e na saída de bola. Com boa mobilidade e precisão nos passes, foi uma peça-chave na mais consistente atuação sob o comando do treinador português, que celebrou a primeira vitória no Brasileiro em quatro jogos.

Recuperado pelo 'Ramonismo', Andrey deixou o ostracismo na Colina e foi um dos muitos jogadores recuperados pelo técnico Ramon Menezes e é uma das apostas de Ricardo Sá Pinto para a recuperação cruzmaltina no Brasileiro e para continuar a avançar na Sul-Americana. Na Colina desde os seis anos de idade, o volante, hoje, com 22, pode ajudar o treinador português a navegar por mares mais tranquilos até o fim da temporada.