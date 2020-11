Campello não revelou os valores envolvendo a contratação de Benítez Gilvan de Souza

Por O Dia

Rio - Os dois últimos fins de semana foram turbulentos para a torcida do Vasco. Apesar das duas eleições que foram realizadas, a do dia 7, que teve vitória de Leven Siano, e a do último sábado, que trouxe Jorge Salgado como mais votado, ainda não se pode cravar quem será o próximo presidente do Vasco, já quie há uma briga na Justiça para decidir qual pleito será validado. O atual presidente, Alexandre Campello, lamentou a situação.

Publicidade

"A postura do Vasco tem sido de sempre respeitar as decisões judiciais. O que prevalecia naquele momento era a decisão de que estava suspensa a eleição do dia 7. E que, portanto, prevalecia a decisão online. Saiu o resultado, e nós publicamos. Depois fomos surpreendidos com essa outra decisão judicial de voltar para o tribunal (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJ/RJ). Vamos aguardar as decisões judiciais, acho que há um imbróglio muito grande. Não sei sinceramente o que vai ser. Ainda não sei para quem vou entregar a chave (risos)", declarou, em entrevista ao site "Globo Esporte".

Campello também lamentou o fato de a indefinição causar atraso na negociação pelo meia Martín Benítez e ter estagnado o projeto de reforma de São Januário, que vinha sendo feito em parceria com a mesma empresa que remodelou o Allianz Parque.

Publicidade

"Isso é muito ruim para o clube porque cria instabilidade e insegurança. Nós, por exemplo, tivemos uma sinalização da WTorre de tirar o pé em cima do que estava caminhando. De aguardar essa definição para poder dar seguimento. Isso requer seguimento, e eles, obviamente, querem segurança", afirmou.

Apesar do clima político agitado, o presidente cruzmaltino festejou o bom resultado obtido dentro de campo pela equipe no último sábado, contra o Sport.

Publicidade

"Alguma coisa de concreto deste fim de semana foi a vitória maiúscula do Vasco, a recuperação da equipe. É a demonstração de que essa equipe pode chegar longe", finalizou.