Eleição do Vasco: Alexandre Campello recebe ata do pleito do dia 7 na secretaria

Alexandre Campello, presidente do Vasco Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 14:08

Rio - A polêmica eleição do Vasco ganhou mais um capítulo. Nesta segunda-feira, às 9h, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Sergio Romay, foi à secretaria do clube para tentar proclamar o resultado das eleições do último dia 7 de novembro, que deu a vitória de Luiz Roberto Leven Siano.

Primeiramente, a secretaria do Vasco não havia recebido o documento, que está datado do dia 15 e assinado por Alcides Martins, vice-presidente da Assembleia Geral. No entanto, por volta das 11h, o presidente Alexandre Campello, após consultar o departamento jurídico, autorizou que a ata fosse protocolada.



"O clube na realidade, por força do estatuto, recebeu o protocolo. O que vai acontecer ou não depende do Justiça. E o que a Justiça decidir vai ser feito. Tomamos ciência do que arguiu o jurídico, e nós agimos", disse.



CONFIRA A ÍNTEGRA DA ATA

Confira ata com a qual dirigentes do Vasco tentaram validar o resultado da eleição do último dia 7 Reprodução

