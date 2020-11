Benítez: permanência no Vasco muito perto de ser concretizada Rafael RIbeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 09:58

Rio - Com o momento de indefinição política do Vasco, a contratação do meia argentino Martín Benítez segue em compasso de espera. No entanto, o diretor esportivo do Independiente, Jorge Damiani, segue otimista de um acordo entre o clube carioca e a equipe argentina pelo jogador.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VASCO



"Estamos esperando que a justiça determine a legitimidade do presidente que ganhou e aí vão apresentar os avais para que a gente possa concluir a negociação do Benítez", afirmou o dirigente em entrevista ao portal do YouTube "Detetives Vascainos".

"Estamos esperando que a justiça determine a legitimidade do presidente que ganhou e aí vão apresentar os avais para que a gente possa concluir a negociação do Benítez", afirmou o dirigente em entrevista ao portal do YouTube "Detetives Vascainos".

Publicidade

De acordo com o dirigente, o Flamengo vai efetuar o pagamento do quatro milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) pelo jogador. A primeira parcela seria de três milhões (cerca de R$ 16 milhões), em fevereiro de 2021, e a segunda e um milhão (cerca de R$ 5 milhões) em dezembro de 2021.