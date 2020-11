Recuperado de um problema no quadril, Bruno Gomes volta a ser opção Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Com sete jogadores diagnosticados com o novo coronavírus, Ricardo Sá Pinto conta com o 'reforço' de Bruno Gomes, ao menos no banco de reservas, no confronto com o Fortaleza, quinta-feira, às 19h, em São Januário, em jogo adiado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de um incômodo no quadril, o volante está relacionado e volta a ser opção depois de três jogos.

Após a conquista da primeira vitória à frente do Vasco no Brasileiro, o técnico português comemorou o 'respiro' com a saída da zona de rebaixamento e encara como uma decisão o compromisso em a casa. Com a chance de criar uma 'gordura' na luta contra o Z-4, o treinador deve repetir a escalação da equipe que venceu com segurança o Sport, sábado, na Ilha do Retiro. A única dúvida seria na zaga, com Marcelo Alves e Jadson na disputa de uma vaga.

Portanto, o Cruzmaltino deve entrar em campo com a seguinte formação: Fernando Miguel, Werley, Marcelo Alves (Jadson) e Ricardo Graça; Léo Matos, Andrey, Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Talles Magno e Cano.

Nesta quarta-feira, o número de desfalques aumentou com mais dois casos de covid-19: o zagueiro Ulisses e o atacante Tiago Reis. Na semana passada, Leandro Castan, Miranda, Fellipe Bastos, Carlinhos e Ribamar testaram positivo.