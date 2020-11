Martin Benítez, com a bola nos pés Rafael Ribeiro / Vasco /Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 12:00

Rio - Com a situação política do Vasco indefinida, o argentino Martín Benítez aguarda que será o novo presidente do clube carioca para acertar a permanência no clube carioca. Em entrevista ao canal no YouTube "Atenção Vascaínos!", o empresário do jogador, Adrian Castellanos confirmou o compasso de espera pelo atleta, mas mostrou otimismo.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VASCO



Martín Benítez, que é peça chave do time titular do Vasco, deseja a permanência no clube carioca. O jogador teria recebido duas sondagens de clubes do futebol brasileiro, mas o seu desejo de continuar no Cruzmaltino deverá pesar na decisão.

Martín Benítez, que é peça chave do time titular do Vasco, deseja a permanência no clube carioca. O jogador teria recebido duas sondagens de clubes do futebol brasileiro, mas o seu desejo de continuar no Cruzmaltino deverá pesar na decisão.

Publicidade

Antes da eleição, o presidente do Vasco, Alexandre Campello finalizou a compra de Martín Benítez por quatro milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões), que será pagos em duas parcelas ao Independiente.