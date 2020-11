ICARO LIMAVERDE MARQUEZI Release ESTADÃO CONTEÚDO

19/11/2020

Rio - A chuva em São Januário, na noite desta quita-feira, não incomodou Ricardo Sá Pinto. De bermuda, o português não se sentou um minuto sequer sob a proteção do banco de reservas. Com problemas maiores, devido ao novo surto do novo coronavírus, o treinador perdeu a oitava peça depois de Benítez testar positivo. E a criatividade do camisa 10 fez muita falta no empate em 0 a 0, em São Januário. Quinto pior mandante da Série A, o Cruzmaltino, 16º colocado, com 23 pontos, deixou o Z-4, mas continua sendo assombrado de perto pelo fantasma da Segundona.

Reconhecido pelo histórico de apoio a causas sociais e raciais, o clube entrou em campo com a mensagem 'Respeito e Igualdade' na camisa enfrentar o Fortaleza, em alusão ao Dia da Consciência Negra,comemorado nesta sexta-feira. No entanto, faltaram boas ideias e inspiração em campo para potencializar a homenagem com uma vitória, fundamental para a equipe se distanciar da zona de rebaixamento.

Há nove jogos sem vencer como visitante, o Fortaleza se sentiu à vontade na Colina. Com maior posse de bola, teve paciência para construir as jogadas ofensivas. A favor do Vasco, prevaleceu o encaixe do esquema com três zagueiros. Pelos lados, porém, a marcação de Léo Matos e Neto Borges não fechou todos os espaços.

Na ausência de Benítez, o compatriota Leo Gil, pela qualidade no passe, tentou levar o Vasco à frente na base da garra. Escalado mais adiantado, Pikachu fracassou na missão de municiar o apagado Talles Magno e o inquieto e isolado Germán Cano. Em meio ao marasmo ofensivo, brilhou a estrela de Fernando Miguel ao espalmar a cabeçada de Bruno Melo. Romarinho foi outro que levou perigo no chute por cima da meta 'protegida' pela estátua do famoso xará.

Insatisfeito, Sá Pinto voltou do intervalo com o colombiano Gustavo Torres no lugar de Talles e tentou avançar as linhas do Vasco. O atacante apareceu bem em duas jogadas e, na melhor, parou na boa defesa de Felipe Alves. A resposta cearense foi imediata. Com uma defesa milagrosa no canto esquerdo, Fernando Miguel evitou o gol de Bergson.

A perigosa finalização de Leo Gil foi a última chance real do Vasco, aos 34. A partir daí, os visitantes, renovados pelas substituições de Marcelo Chamusca, impuseram uma pressão pela vitória. Consistente e com Fernando Miguel em noite segura, o Vasco segurou o amargo empate em casa.

FICHA TÉCNICA: VASCO X FORTALEZA



VASCO: Fernando Miguel, Werley, Marcelo Alves e Ricardo Graça; Léo Matos (Cayo Tenório), Andrey, Léo Gil (Marcos Júnior), Yago Pikachu (Vinícius) e Neto Borges; Talles Magno (Gustavo Torres) e Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto.



FORTALEZA: Felipe Alves, Tinga, Jackson, Bruno Melo e Carlinhos; Juninho, Ronald (Derley) e Marlon (igor Torres); Romarinho (Mariano Vázquez), David (Wanderson) e Wellington Paulista (Bergson). Técnico: Marcelo Chamusca



Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Marcelo Alves, Léo Matos