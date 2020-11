Benítez Divulgação

Rio - O técnico Ricardo Sá Pinto entende que qualquer um dos times poderia ter vencido o jogo desta quinta-feira, em São Januário. Já o goleiro Fernando Miguel avalia o Fortaleza como o time mais próximo da vitória. Fato é que o Vasco, mesmo em casa, não conseguiu ter o mesmo rendimento da última partida. Mas o treinador justifica.



"O adversário baixou muito as linhas, assim perdemos profundidades com o Léo e com o Neto. Eles esperaram por nós. Criamos algumas oportunidades. tentamos explorar o lado contrário, era uma estratégia e as tivemos. Poderíamos ter feito o gol. essa era a estratégia", explica Sá Pinto, lamentando a noite pouco produtiva dos alas:



"Nem o Léo estava tão fresco, nem o Netinho (Neto Borges). Há jogos em que a equipe está mais fresca (fisicamente). Este adversário está organizado, tem bons jogadores e é perigoso no contra-ataque. Se quiserem desvalorizar o Fortaleza, eu não desvalorizo. É uma boa equipe, como todas são", avaliza.

De fato, o time visitante esteve mais próximo da vitória do que o Cruz-Maltino. Ofensivamente, o Vasco, sem Benítez, esteve pobre. Veremos o futuro.