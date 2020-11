Ricardo Sá Pinto Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:28 | Atualizado 20/11/2020 14:05

São Paulo - Após empatar com o Fortaleza, em São Januário, o Vasco tem um desafio duríssimo no Brasileiro. A equipe comandada por Ricardo Sá Pinto vai até o Morumbi, neste domingo, às 16 horas, enfrentar o São Paulo, que vem embalado pela sequência positiva no Brasileiro e pela classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

O Cruzmaltino precisa vencer para garantir que não vai entrar na zona de rebaixamento do Brasileiro nesta rodada. A equipe carioca deixou a posição incômoda após empatar com o Fortaleza, na última quinta. Vale lembrar que o Vasco tem um jogo a menos na competição.

Publicidade

O São Paulo vai em busca de um resultado positivo para sonhar com a liderança. Com três jogos a menos, o Tricolor pode assumir a ponta, caso vença o Vasco e o Atlético-MG e o Internacional tropecem em seus compromissos nesta rodada.

A partida será comandada por um trio de Santa Catarina. Braulio da Silva Machado será o árbitro principal. Kleber Lucio Gil e Eder Alexandre são os assistentes do confronto. Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, vai comandar o VAR.

Publicidade

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VASCO

Publicidade

Estádio: Morumbi (SP)

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)

Publicidade

Auxiliar 1: Kleber Lucio Gil (SC)

Auxiliar 2: Eder Alexandre (SC)

Publicidade

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner / Treinador: Fernando Diniz

Publicidade

VASCO: Fernando Miguel; Werley, Marcelo Alves e Ricardo Graça; Léo Matos Andrey, Léo Gil, Yago Pikachu e Neto Borges; Ribamar e Cano/ Treinador: Ricardo Sá Pinto

Publicidade