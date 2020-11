Talles Magno Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 14:10

Rio - Após o empate contra o Fortaleza, o Vasco ganhou mais um problema para escalar a equipe no próximo desafio de domingo contra o São Paulo. De acordo com informações do repórter da Band, Lucas Pedrosa, o atacante Talles Magno está com suspeita de Covid-19 e já foi isolado do elenco cruzmaltino.

O jogador testou positivo neste sexta-feira, porém, o clube carioca ainda aguarda mais um teste para confirmar que Talles está contaminado. O jovem já testou há alguns meses no Vasco, quando o elenco retomou as atividades após um período de paralisação no futebol.

Apesar disso, o clube carioca não trata o caso do atacante como uma reinfecção, uma vez que os métodos usados nos primeiros diagnósticos eram diferentes, e há uma suspeita que alguns casos tenham sido diagnosticados como “falso positivo”.

Sem Talles Magno, o atacante Ribamar deverá formar a dupla de ataque com Cano na partida de domingo no Morumbi contra o São Paulo.