Por O Dia

Publicado 21/11/2020 16:40





SAIBA TUDO SOBRE O VASCO Rio - A possibilidade de Mario Balotelli jogar no Vasco na próxima temporada vem sendo abordada por veículos de fora do Brasil. O site italiano "Calciomercatto" revelou que o atacante estaria perto de assinar com o clube carioca.

De acordo com a reportagem, o contrato seria de um ano, talvez dois, dependendo do acerto entre as partes. O salário seria de 1,5 milhão de euros, aproximadamente R$ 9,5 milhões, com a inclusão de bônus ligados ao desempenho do atacante.



Atualmente sem clube, Balotelli tem 30 anos e acumula passagens por grandes clubes da Europa, como: Internazionale, Milan, Liverpool e Manchester City. No ano passado, o jogador ficou perto de acertar com o Flamengo, mas acabou fechando com o Brescia.