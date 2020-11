Vasco empatou com o São Paulo Divulgação

Publicado 22/11/2020 18:05

São Paulo - São Paulo e Vasco fizeram uma partida de tempos distintos no Morumbi. Os cariocas foram melhores na primeira etapa, enquanto os paulistas foram superiores no segundo tempo. No fim, a partida terminou empatada por 1 a 1. O resultado mantém neste domingo a equipe de Ricardo de Sá Pinto fora da zona de rebaixamento. Na próxima segunda-feira, os cariocas podem voltar para o Z-4, caso o Atlético-GO pontue contra o Sport, na Ilha do Retiro.

As duas equipes têm compromissos no meio de semana. O São Paulo encara o Ceará, no Castelão, em jogo adiado pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Vasco joga contra o Defensa y Justiça, pelas oitavas de final, da Sul-Americana, na Argentina.

Apesar da distância das duas equipes na tabela e dos desfalques que Ricardo Sá Pinto enfrentou para escalar a equipe do Vasco. A partida entre o São Paulo e o Cruzmaltino começou bastante equilibrada no Morumbi.

A primeira oportunidade foi dos donos da casa. Com apenas quatro minutos, em cobrança de falta, Gabriel Sara cobrou rasteiro e obrigou o goleiro Lucão a fazer boa defesa. A resposta do Vasco aconteceu oito minutos depois. Gustavo Torres recebeu passe de Léo Gil e finalizou, o goleiro Tiago Volpi fez bela defesa e cedeu escanteio para o Cruzmaltino.

Aos 18 minutos, o Vasco saiu na frente do placar. Após belo lançamento de Gustavo Torres, Cano deu belo passe e Pikachu recebeu sozinho em condição legal, avançou em direção ao gol do São Paulo e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Tiago Volpi.

Mesmo em vantagem no placar, o Vasco seguiu buscando ter a posse de bola e agredir o São Paulo. A partida seguiu equilibrada durante todo o primeiro tempo, apesar da necessidade da equipe paulista de buscar gols.

Aos 32 minutos, o Vasco teve uma boa oportunidade de fazer o segundo gol. Léo saiu jogando errado e Cano recuperou a bola, o argentino tocou para Gustavo Torres, que acabou finalizando para fora. Após perder essa chance, o Cruzmaltino foi castigado. Jadson não conseguiu afastar uma jogada ofensiva do São Paulo e a bola sobrou para Luciano, que bateu sem chances de defesa para Lucão.

Apesar do gol, o São Paulo continuava errando muitas jogadas no seu campo de defesa. Em mais um equívoco, Vinicius roubou a bola e puxou contra-ataque, o jovem cortou um defensor são paulino e finalizou para boa defesa de Tiago Volpi.

Aos 46 minutos, o São Paulo voltou a assustar pela última vez na primeira etapa. Após bela triangulação, Brenner recebeu em boas condições e finalizou, Miranda atrapalhou o atacante paulista, mas a bola foi na direção do gol de Lucão, que fez bela defesa.

O São Paulo voltou com duas modificações para o segundo tempo e também recomeçou mais ligado. Com apenas um minuto, a equipe paulista teve uma grande oportunidade. Brenner dividiu com a defesa vascaína e saiu na cara de Lucão, no entanto, o goleiro foi muito bem e fez bela defesa, evitando a virada são paulina.

Apesar da evolução do São Paulo, o Vasco seguia bem no jogo e quase fez o segundo aos dez minutos. Pikachu recebeu pela direita e com dificuldade acabou rolando a bola para Gustavo Torres, no entanto, o atacante acabou travado e a bola passou raspando o gol de Volpi.

Aos 17 minutos, o São Paulo chegou com perigo novamente. Em um lance despretensioso, Luciano cruzou para área, a bola passou por todos os jogadores e quicou bem perto do gol de Lucão, o goleiro vascaíno caiu e espalmou a bola para fora. Dois minutos depois, o Tricolor Paulista quase virou o jogo. Reinaldo soltou a bomba de fora da área, a bola acabou desviando na zaga vascaína e saiu para fora, raspando a trave de Lucão.

Aos poucos, o São Paulo começou a dominar inteiramente a partida. Aos 27 minutos, os donos da casa perderam mais uma oportunidade. Sara foi no fundo e cruzou, Brenner fechou dentro da área e obrigou o goleiro Lucão a fazer outra bela defesa.

Os últimos minutos foram de muita pressão do São Paulo. No entanto, a equipe de Diniz insistiu com muitos cruzamentos para área e a defesa vascaína conseguiu se sair bem e segurar o empate.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VASCO

Estádio: Morumbi (SP)

Cartões Amarelos: Jadson (VAS), Brenner (SÃO), Yago Pikachu (VAS), Hernanes (SÃO)

Cartões Vermelhos:

Gols: Cano (VAS), Lucão (SÃO)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Tchê Tchê), Bruno Alves, Léo (Hernanes) e Reinaldo; Luan (Vitor Bueno), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner (Tréllez) e Luciano/ Treinador: Fernando Diniz

VASCO: Lucão; Miranda, Jadson, Ricardo Graça; Yago Pikachu, Marcos Júnior, Léo Gil (Andrey) e Henrique (Neto Borges); Vinícius (Lucas Santos) , Cano (Ygor Catatau) e Gustavo Torres (Juninho)/ Treinador: Ricardo Sá Pinto