Por ESTADÃO CONTEÚDO

São Paulo - O sorriso era de ponta a ponta. Lucão comemorou muito a estreia como titular no Brasileiro com a camisa do Vasco no empate por 1 a 1 diante do São Paulo, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro, que fez importantes defesas, citou até mesmo uma brincadeira com Brenner, seu amigo pessoal.