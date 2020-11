Ricardo Sá Pinto Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - O treinador do Vasco, Ricardo Sá Pinto mostrou bastante orgulho da atuação dos seus comandados no empate contra o São Paulo, no Morumbi. Na opinião do treinador, a equipe carioca merecia melhor sorte que apenas um ponto conquistado no Morumbi.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VASCO



"O resultado é aceitável, mas o São Paulo não pode dizer que merece mais. O gol deles caiu do céu. Não tiveram mérito nenhum. Tivemos uma infelicidade. Merecíamos estar a ganhar. Aceito que tenha mais posse bola, mas demos a bola. Reconhecemos a qualidade deles. É superior a nós. Jogamos com a força que podemos jogar", afirmou.

"O resultado é aceitável, mas o São Paulo não pode dizer que merece mais. O gol deles caiu do céu. Não tiveram mérito nenhum. Tivemos uma infelicidade. Merecíamos estar a ganhar. Aceito que tenha mais posse bola, mas demos a bola. Reconhecemos a qualidade deles. É superior a nós. Jogamos com a força que podemos jogar", afirmou.

Publicidade

O treinador fez muitos elogios a forma como a sua equipe atuou. Na opinião do português, o Vasco mostrou uma mentalidade vencedora contra o Tricolor do Morumbi.

"Fizemos um grande jogo tático, muito inteligente. Mostramos a alma do que é jogar como Vasco, equipe lutadora, unida, com mentalidade vencedora. Pressionou o São Paulo na casa dele", disse.