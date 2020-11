Atualmente Hulk defende o Shangai SIPG, da China Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 14:43

Rio - Leven Siano vem afirmado em entrevistas recentes que tem conversas avançadas com diversos jogadores. O atacante Hulk é um deles. Entretanto, a agência responsável por cuidar da carreira do atleta negou que tenha tido com contato com Leven ou qualquer outro dirigente do Vasco.

ATENÇÃO

O Hulk e nem seu agente estão conversando com o @VascodaGama ou qualquer pessoa ligada ao clube. https://t.co/MiDtFKrAcV — Fellegger Agencia (@FelleggerAgency) November 23, 2020 “O Hulk e nem seu agente estão conversando com o Vasco da Gama ou qualquer pessoa ligada ao clube”, publicou em rede social.

Publicidade

Leven Siano também comentou sobre outros atletas que poderiam vir a vestir a camisa cruzmaltina.

“Alex Teixeira é alguém que se encaixaria perfeitamente nessa construção de ídolo. Eu sou apaixonado pelo Giovinco. Acho o futebol dele espetacular, seria um grande jogador, jogaria bem com o Benítez no meio”, afirmou Leven, que também está de olho na contratação de Mário Balotelli.