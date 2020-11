Vasco desembarca na Argentina Reprodução

Publicado 26/11/2020 13:30

Rio - O Vasco já está na Argentina para o confronto contra o Defensa y Justicia (ARG), pelas oitavas da Copa Sul-Americana, marcado para esta quinta-feira. Com as ruas de Buenos Aires tomadas em homenagem a morte de Diego Maradona, o clube carioca precisou mudar sua rota para o hotel no qual estão concentrados. As informações são do portal "Uol".

Segundo o site, "o roteiro original previa que a delegação passasse pelo Obelisco, tradicional monumento localizado no Centro e que é marcado por ser um ponto de encontro de manifestações. No entanto, o local foi tomado por um mar de fãs de "Don Diego", fazendo com que o ônibus tomasse outro caminho."



Os atletas argentinos do clube, o atacante Germán Cano, o meia Martín Benítez, e o volante Léo Gil usaram as redes sociais para se manifestar. Cano disse: "Deus está com Deus. Será eterno, Diego!".

Benítez postou uma foto do craque com a palavra "eterno". Já Léo Gil deixou uma mensagem: "Partiu-nos aquele que nos ensinou o que é o amor pelo futebol. Até breve, Diego! Nos veremos novamente!".