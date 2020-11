Em casa, Germán Cano teve um emocionante reencontro com a família no saguão do hotel-concentração do Vasco Reprodução/Twitter Somos Vasco da Gama

Bueno Aires - Responsável por 19 dos 38 gols marcados pelo Vasco em 2020, Germán Cano recebeu um incentivo especial para fazer a diferença no confronto com o Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quuinta-feira, às 21h30, no Estádio Norberto Tomaghello. O atacante recebeu a visita da mãe e dos dois irmãos no hotel que tem servido como concentração da delegação na capital argentina.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o camisa 14 não reencontrava os familiares há algum tempo. A breve reunião emocionou o atacante, registrado nas postagens da irmã, Morena Cano, e no longo abraço na mãe, que ganhou a camisa 14 do Vasco de presente.

De luto pela morte do ídolo, Maradona, Cano renovou a energia com a visita da família e é peça-chave para o Vasco buscar um bom resultado no primeiro dos dois jogos contra os argentinos. O jogo de volta, que decide a vaga nas quartas de final e garante a premiação de U$ 600 mil, pouco mais de R$ 3 milhões, será na próxima quinta-feira, dia 3 de dezembro, em São Januário.