Empatado com Pedro, do Fla, e Paulo Sérgio, do CSA, Cano cola em Galhardo na corrida pela artilharia do Brasil em 2020 Daniel Castelo Branco

Por MARCELO BERTOLDO

Rio - La Máquina está de volta. Apelido ganhado pela facilidade de colocar a bola no fundo da rede, Germán Cano reencontrou o caminho do gol. Com os quatro marcados nos últimos quatro jogos do Vasco, o atacante chegou ao 20º gol na temporada e encostou em Thiago Galhardo, do Internacional, líder do ranking de artilheiros do país, com 21 gols marcados em 2020.

No empate por 1 a 1 com o Defensa y Justicia, da Argentina, o atacante marcou o belo gol que garantiu ao Cruzmaltino a vantagem do resultado de 0 a 0, no jogo de volta, na próxima quinta-feira, em São Januário, para avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, que vale cerca de R$ 3 milhões em premiação. De quebra, o camisa 14 pôde dedicar o golaço de voleio ao ídolo Maradona, morto na última quarta-feira em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Empatado com Pedro, do Flamengo, e Paulo Sérgio, do CSA, com 20 gols em 2020, Cano se mostrou a mais acertadas das contratações do Vasco e será peça-chave na 'fuga' da zona de rebaixamento. Com dez gols, ele aparece em terceiro na lista de artilheiros da competição. Em 17º lugar, com 24 pontos, o Cruzmaltino terá o Grêmio como próximo adversário, dia 6 de dezembro, na Arena do Grêmio.