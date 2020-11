Werley (E) se recuperou de lesão e voltou a treinar ontem. Breno retorna ao time após cumprir suspensão fotos Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Por MH

Sem atuar há mais de dois anos, o zagueiro Breno pode estar com os seus dias contados no Vasco. Segundo o site BolaVip, o defensor é um dos líderes da barca que vai partir de São Januário no fim desta temporada. Aos 31 anos, o jogador nunca se livrou dos problemas físicos e também é um dos maiores salários do atual grupo.

Além dele, outro nome na lista é o do lateral-esquerdo Ramon, que também ficou muito tempo lesionado. O lateral realizou uma artroscopia no joelho em março e ainda não conseguiu voltar a atuar. O técnico Ricardo Sá Pinto, inclusive, deu a aval para a diretoria para não renovar os contratos dos dois atletas.

Publicidade

Ramon, de 32 anos, já declarou há alguns meses que tem pensado em se aposentar. Ele, no entanto, quer seguir no futebol atuando na área empresarial.