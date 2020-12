Miranda sobe para cabecear em disputa de bola: time ficou exposto Daniel Castelo Branco

Cria das divisões de base do Vasco, o volante Andrey soltou o verbo para criticar a péssima atuação do time, que foi facilmente goleado pelo Ceará por 4 a 1, na noite desta segunda-feira, em São Januário, em jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi o primeiro do Vozão na história dentro da Colina.

O resultado manteve a equipe do técnico Ricardo Sá Pinto na zona de rebaixamento: 17ª colocação, com 24 pontos. "Jogo para esquecer, acho que a gente tem que tomar vergonha na cara. Vasco é muito grande. Perder de 4 a 1 em casa... Tem que sangrar. Quem veste a camisa tem que dar a alma, correr e dar o coração. Temos que botar a cabeça no travesseiro e saber que não tá certo perder de 4 a 1. Agora é perder. Foi um resultado pífio. Agora é pensar na Sul-Americana. É dormir hoje sofrendo por essa derrota feia em casa", desabafou ao canal por assinatura Premiere.

Sem Cano, diagnosticado com a Covid-19, o Cruzmaltino volta a campo na próxima quinta-feira, mais uma vez em São Januário, para decidir a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra os argentinos do Defensa y Justicia. Como empatou em 1 a 1 no jogo de ida, o Vasco joga pelo empate sem gols para avançar. Outro a 1 a 1 leva a decisão da vaga para as penalidades.