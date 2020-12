Gabriel Félix será emprestado pelo Vasco Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - Revelado nas categorias de base do Vasco da Gama, o goleiro Gabriel Félix acertou com o Luverdense para o restante da temporada. Nascido no Mato Grosso, é a primeira vez que o atleta atuará em um clube do estado natal do jogador. Aos 25 anos, o arqueiro teve vínculo com o Cruzmaltino por 10 anos e também somou passagens por Fortaleza, São Bento, Austin Bold-EUA e União Cacoalense. O Luverdense disputa as quartas de final do Estadual de 2020 nos próximos dias 6 e 9 de dezembro.

“Primeira vez que jogo profissionalmente por um time do meu estado, é uma alegria imensa estar representando essa equipe. O professor Eduardo me ligou e apresentou o projeto juntamente com o presidente. O Luverdense é uma equipe de referência em nosso estado, tinha algumas outras possibilidades em outros estados, porém resolvi aceitar o convite do Luverdense e espero, juntamente com os companheiros, voltar a dar projeção pra essa equipe no estado e no país”, disse Gabriel em apresentação.