Publicado 02/12/2020 19:48

Rio - Um grupo de torcedores foi até o CT do Almirante nesta quarta-feira cobrar alguns atletas pelo desempenho ruim do Vasco nos últimos jogos. Nas redes sociais, o zagueiro Leandro Castán afirmou que desceu do carro para conversar com os torcedores. Na mesma postagem, o defensor se desculpa pelo momento e diz que está trabalhando para recuperar o melhor futebol.

"Acabei de falar com todos que estavam aqui, inclusive descendo do meu carro, vou seguir tentando voltar a ser o Castan de antes, trabalho e vontade aqui nunca faltaram", escreveu o zagueiro nas redes sociais. O defensor, assim como grande parte do elenco, vive momento ruim. O Cruzmaltino está apenas na 17ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos.