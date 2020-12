Vasco vive situação delicada no Brasileirão Luciano Belford/Agência O Dia

14/12/2020

Rio - Germán Cano evitou nos acréscimos a derrota do Vasco para o Fluminense, porém, o empate no clássico não foi nada bom para a equipe carioca. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, divulgados no portal "Infobola", o Cruzmaltino já tem 40% de risco de ser rebaixado.

A rodada não foi boa para o Vasco, que viu a distância para sair da zona de rebaixamento aumentar para três pontos. Vale lembrar que o Cruzmaltino tem um jogo a menos, porém, essa partida é contra o Palmeiras, que vive grande fase, em São Paulo.



Apenas três equipes têm mais risco de queda que o Vasco, essas equipes são justamente as que estão atrás do clube carioca na tabela. Em último, o Botafogo tem 92%, depois vem o Goiás com 89%, o Coritiba tem 83%. O primeiro clube fora da zona da degola, o Bahia tem 22%, mesma porcentagem do Athletico-PR, que está em 14ª. Em 15º, o Sport tem 21% de risco de rebaixamento.