O pontinho suado conquistado pelo Vasco no clássico com o Fluminense — 1 a 1, em São Januário, no último domingo, quando o time tricolor vencia até os acréscimos do segundo tempo — não amenizou a situação do clube na corrida contra o rebaixamento. Com 25 pontos (três a menos que o Bahia, o primeiro clube fora do Z-4), o técnico Ricardo Sá Pinto tem problemas para a partida contra o Santos, no próximo domingo, mais uma vez na Colina.

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Talles Magno, Léo Gil e Neto Borges são ausências que podem vir a complicar a vida do Vasco diante do Peixe. Andrey e Juninho, não utilizados pelo técnico português diante do Fluminense, agora ganharão oportunidades. Inclusive, a opção do treinador em não colocar a dupla contra os tricolores gerou revolta dos torcedores.

O gol salvador de Germán Cano aos 46 minutos do segundo tempo, já no apagar das luzes, garantiu mais um pouco de tempo para Sá Pinto no comando da equipe. Um novo tropeço no Brasileirão pode ser o seu último ato em São Januário.