Brazil's Vasco da Gama Portuguese coach Ricardo Sa Pinto gestures during the closed-door Copa Sudamericana round before the quarterfinals football match against Argentina's Defensa y Justicia at the Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on December 3, 2020. (Photo by Bruna Prado / POOL / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 19:05

Rio - A situação do técnico Ricardo Sá Pinto está cada vez mais delicada no Vasco. Mesmo com o empate no último minuto no clássico contra o Fluminense, no último domingo, o treinador sofreu ainda mais pressão interna, mas será mantido no cargo pelo menos até o retorno do presidente Alexandre Campello da Europa. A informação é do site "GE".

Publicidade

Campello se encontra em Portugal para tentar negociar uma antecipação de parte do valor da venda de Nathan ao Boavista. Até o momento, Sá Pinto não recebeu qualquer sinalização de que sairá do clube. Ele deve estar no comando da equipe no jogo contra o Santos, no próximo domingo, já que nenhuma decisão será tomada antes do retorno do mandatário.

No entanto, a pressão sobre o treinador está cada vez maior. O baixo aproveitamento e o desempenho da equipe têm irritado internamente.