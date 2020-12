Benítez Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 09:01 | Atualizado 15/12/2020 11:18

Rio - Um dos principais jogadores do Vasco na temporada, o argentino Martín Benítez está cada vez mais distante de permanecer no clube carioca no ano que vem. Nesta terça-feira a prioridade que o clube carioca tem para exercer o direito de compra do atleta em relação ao Independiente se encerrar e o Cruzmaltino não deverá ter condições de realizar o pagamento esperado pelo clube argentino. As informações são do portal "globoesporte.com".

Publicidade

Apesar disso, o Vasco ainda adota um tom otimista em relação a permanência do jogador, de 26 anos. O Cruzmaltino acredita que o Independiente não tem uma proposta concreta de outras equipes por Benítez. O clube de São Januário não deve tomar nenhuma decisão até que o seja resolvido quem será o novo presidente vascaíno.



Vasco e Independiente entraram em acordo por Benítez no mês passado. Na ocasião, o clube carioca topou pagar 4 milhões de dólares (cerca de R $20 milhões) pelo atleta. No entanto, após retirar a candidatura para a reeleição, Alexandre Campello disse que a operação só seria concluída se o próximo presidente estivesse de acordo, por se tratar de uma negociação com valores importantes.

Publicidade

Em contato com o site "globoesporte.com", o diretor esportivo do Independiente, Jorge Damiani, afirmou que o último contato com o Vasco foi no começo de novembro e que tem conversado com clubes do Brasil, Turquia e dos Estados Unidos a respeito da situação envolvendo Martín Benítez.