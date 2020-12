O meia argentino Benítez se firmou de vez no time de São Januário Reprodução / Instagram

Por MH

Publicado 15/12/2020 16:37

Fica cada vez mais improvável a permanência de Martín Benítez no Vasco. Nesta terça-feira, no dia em que a prioridade para o clube da Colina comprar o apoiador, o diretor esportivo do Independiente, da Argentina, Jorge Damiani, revelou que já há pelo menos duas ofertas concretas para a compra em definitivo do atleta de 26 anos. Não se sabe, claro, se a declaração é uma maneira de colocar pressão no presidente Alexandre Campello, mas o cartola argentino deixou claro que Benítez não iniciará 2021 em São Januário.

O jogador desembarcou no Brasil contratado por empréstimo até o dia 31 de dezembro deste ano. A crise mundial causada pela pandemia da Covid-19 fez a diretoria do Vasco pedir uma ampliação do empréstimo pelo menos até fevereiro, quando acaba o Brasileirão, mas a ideia foi e continua sendo rechaçada pelos 'hermanos'.

"O que está claro é que até fevereiro, como pretende (Campello), Martín Benítez não ficará no Vasco. Vai sair do Vasco e já há duas ou três opções", afirmou Damiani ao Canal Detetives Vascaínos. Por contrato, o time da Colina tem até esta terça para adquirir 60% dos direitos econômicos do camisa 10 por US$ 4 milhões (cerca de R$ 20,5 milhões). Um parcelamento foi acordado em novembro, mas todas as conversas pararam após o atual presidente retirar a candidatura à reeleição.

"Nós estamos esperando (um novo contato do Vasco), mas já há um clube da Arábia Saudita que o quer. Há um clube da MLS que também o quer. A terceira é só uma sondagem, mas a Arábia Saudita e a MLS são mais concretas", destacou Damiani.

Caso Benítez vá mesmo embora, sua última partida em São Januário será neste próximo domingo, contra o Santos. O adeus definitivo acontecerá no final de semana seguinte, contra o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada.