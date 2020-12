Riquelme - Torneio Internacional Sub-20 - Brasil x Peru. Lucas Figueiredo/CBF

Por MH

Publicado 15/12/2020 20:30

Em compromisso válido pela segunda rodada do Torneio Internacional, o Brasil 'atropelou' o Peru por 6 a 0, na tarde desta terça-feira, em duelo disputado na Granja Comary, em Teresópolis, Região Serrana do Rio. O resultado manteve o Brasil com 100% de aproveitamento, seis pontos, oito gols feitos e nenhum sofrido. Crias da base do Vasco, o volante Bruno Gomes começou a partida como titular, enquanto o lateral-esquerdo Riquelme, uma das grandes esperanças da torcida, entrou no decorrer da partida e fez um dos gols.



Na última rodada, a Seleção Brasileira vai disputar o título em confronto direto contra o Chile. O jogo será na próxima sexta-feira, às 9h, mais uma vez na Granja Comary. A competição serve como preparação para o Sul-Americano da categoria.