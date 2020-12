Martín Benítez RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 09:01

Rio - O futuro de Martín Benítez segue indefinido. Em entrevista ao canal no YouTube "Atenção Vascaínos!", o empresário do jogador, Adrían Castellanos, confirmou a informação dada pelo presidente do Vasco, Alexandre Campello, que o Independiente irá esperar a resolução política do clube carioca que deverá acontecer nesta quinta-feira no julgamento das duas eleições que ocorreram em novembro. No entanto, o agenda admitiu uma decepção com o clube carioca.

Publicidade

"Não há como dizer que não houve decepção pela forma como tudo aconteceu, a comunicação também. Porém, compreendo a situação envolvendo o presidente Campelllo e as questões políticas. O interesse do Martín sempre foi continuar no Vasco", afirmou.



A respeito do futuro do atleta, o empresário voltou a afirmar que apesar do desejo da permanência tudo dependerá da forma como o Vasco e a sua nova diretoria irá se posicionar.

Publicidade

"Vamos aguardar, na conversa que tivemos com o Leven Siano (vencedor da primeira eleição) ele nos afirmou que deseja contar com o Martín e que fará o possível para que isso aconteça", disse.