Por O Dia

Publicado 16/12/2020 11:42

Rio - O treinador Ricardo Sá Pinto irá permanecer no Vasco. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o presidente Alexandre Campello bancou a continuidade do português no comando da equipe carioca, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão;

"Não acho que mais uma mudança de treinador vá resolver. Leva tempo até o treinador conhecer o elenco e acho que todos devem dividir a responsabilidade. Jogadores e comissão. E direção. Ninguém ganha ou perde sozinho no futebol. Cada um tem que assumir sua responsabilidade", afirmou.

Alexandre Campello, que está em Portugal, tentando antecipar parte dos recursos da venda do lateral-direito Nathan ao Boavista, comparou a situação envolvendo o atual técnico e a envolvendo Ramon Menezes, demitido do Cruzmaltino nesta temporada.



"Agora não conseguimos jogar com o mesmo time duas vezes seguidas. Tivemos vários problemas com a Covid-19, e o treinador quase não teve uma semana cheia para treinar, ao contrário do Ramon que teve a maior pré-temporada que eu já vi no futebol", disse.

Sá Pinto chegou ao Vasco há dois meses. Ao todo, ele comandou a equipe em 13 jogos, com apenas duas vitórias, cinco empates e seis derrotas. Ele assumiu o Cruzmaltino na 13ª colocação e atualmente a equipe está na zona de rebaixamento (17ª colocação) com três pontos a menos do Bahia, que é o primeiro clube fora.