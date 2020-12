São Januário Foto de Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 09:42 | Atualizado 17/12/2020 09:44

Rio - Enfrentando problemas financeiros, o Vasco tem mais uma ação de cobrança na Justiça. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", uma joalheria está cobrando do clube carioca uma dívida de cerca de R$ 8,9 mil, mais ao menos R$ 10 mil de danos morais. O caso corre na 34ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

De acordo com o site, a joalheria alega que o clube carioca não efetuou o pagamento dos produtos adquiridos pelo clube junto a empresa. Em junho de 2018, o Vasco teria realizado orçamento para a compra de 200 medalhas de fundição de diâmetro 6 cm em alto relevo (dourada e prata) e adesivo resinado, espessura 5mm, estojo preto pressão, aprovando-o. Cada uma com o valor de R$ 89, totalizando R$ 17,8 mil em produtos.



De acordo com a empresa, o Cruzmaltino realizou o pagamento de apenas metade do valor, o que motivou a ação de agora. As medalhas teriam sido entregues ao clube carioca em agosto do mesmo ano. A joalheira também realizou o pedido de danos morais por entender que "não se pode negar que a conduta da Ré é completamente abusiva e vem causando enormes prejuízos à autora. Nesse passo, o diploma civilista impõe a reparação de danos causados, inclusive, contra pessoa jurídica ainda que o dano seja de natureza exclusivamente moral, conforme inteligência dos artigos 186 e 927 do CC, combinados com a súmula 227 do STJ”.