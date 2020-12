Martín Benítez Rafael Ribeiro / Vasco / Divulgação

Rio - A situação de Martín Benítez segue indefinida. Após o empresário do atleta, Adrián Castellanos, ter afirmado que conversou com Leven Siano, possível futuro presidente do Vasco, e ele ter sinalizado a vontade de contratar o argentino em definitivo, o Independiente não teve qualquer contato com nenhum possível mandatário do clube carioca.

Em contato com o canal do YouTube "Detetives Vascaínos", o diretor de futebol do Independiente, Jorge Damiani, afirmou que não teve qualquer contato com Leven Siano ou Jorge Salgado para abordar o futuro do atleta. Ele, no entanto, confirmou que há um acordo entre Siano e o agente de Benítez pelas garantias bancárias envolvendo a compra do jogador.



O clube argentino pede quatro milhões de dólares pelo jogador. O presidente Alexandre Campello topou o acordo com o Independiente, porém, o processo eleitoral do Cruzmaltino acabou atrapalhando a finalização da contratação. As partes esperam a definição do novo presidente da equipe de São Januário.

Martín Benítez é considerado um dos principais jogadores do atual elenco vascaíno. Em 2020, ele atuou em 27 jogos e marcou duas vezes, vestindo a camisa da equipe carioca. O contrato de empréstimo do argentino vai até o fim de 2020.

Galera me perguntando se algum dos candidatos (Leven ou Salgado) entrou em contato direto com o Independiente para tratar sobre Benítez. Repassei a pergunta ao dirigente Jorge Damiani, que negou. O que há, por ora, é um acordo entre Leven e o empresário pelas garantias bancárias.