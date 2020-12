Germán Cano AFP

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 16:09

Rio - Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco não vive bom momento sob comando de Ricardo Sá Pinto e já está a três pontos de deixar o Z-4. Contudo, a situação poderia ser ainda pior se naõ fosse pelo argentino Germán Cano. Dos 41 gols do Cruzmaltino na temporada 21 são do atacante. Em entrevista a 'ESPN', o jogador falou da fase do clube e do momento pessoal na carreira.

"Essa situação se sai assim, trabalhando, dando um pouco mais, esse amor próprio que tem dentro do corpo tirando para fora para ajudar equipe. Tem também que dar a vida pela camisa, se conscientizar que tem que fazer as coisas no campo. Precisamos também um pouco de sorte para definir pouco melhor jogada, como no jogo contra o Fluminense. Ter um pouco mais de sorte, seguir trabalhando e demonstrando que queremos sair dessa situação", disse, antes de emendar:



"Há um tempo atrás, eu não esperava tudo que estou vivendo aqui no Vasco. É muito difícil fazer todos esses gols, creio que isso acontece pelo trabalho diário, em casa, no CT. Não é um peso não (a importância de ser o 'salvador' do time), me trouxeram para fazer gol e é o que vim fazer, ajudar o Vasco com meus gols. Não tenho peso. Me encanta ajudar o Vasco fazendo gols, que é o que gosto de fazer, espero seguir assim da mesma forma", encerrou o argentino.