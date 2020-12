Jorge Salgado ao lado de Lúcio Divulgação / Mais Vasco

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 09:01

Rio - Presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado, tem um trunfo pra o projeto de internacionalizar a marca. Trata-se do ex-zagueiro da seleção brasileira, Lúcio. Torcedor do clube carioca, o pentacampeão já havia projetado a possibilidade de participar do clube carioca. Ele deverá ser utilizado como uma espécie de embaixador do Vasco no exterior, assim como já é do Bayern de Munique, clube que defendeu.

Os ídolos do Vasco, Felipe e Pedrinho, não devem participar do projeto do clube carioca. Apesar de Jorge Salgado ter uma boa relação com Julio Brant, que contava com apoio dos ex-jogadores, dificilmente eles vão fazer parte de uma outra gestão no clube carioca.



Jorge Salgado foi considerado presidente do Vasco, após a Justiça ter considerado inválida a eleição do dia 7 de novembro em que Leven Siano foi o vencedor. Leven reconheceu a vitória de Salgado e afirmou que não irá dar prosseguimento a qualquer outra tentativa judicial.